Onde ver o Portugal-Colômbia de madrugada? Estes cinco espaços vão transmitir o jogo em Lisboa

Ecrãs, esplanadas, cervejarias e mesas tardias não vão faltar para apoiar a Seleção no último jogo da fase de grupos este domingo, às 0h30 da madrugada.

No Terreiro do Paço, a Lisboa Football Arena é a opção mais óbvia para quem procura ambiente de multidão. A fan zone oficial da cidade tem entrada livre, ecrã gigante, zonas de alimentação e bebidas ao ar livre e programação dedicada ao Mundial. Para o Portugal-Colômbia, o recinto vai estar aberto a partir das 20h de sábado.



O jogo tem início às 18h30 de sábado em Miami, 0h30 de domingo em Portugal Continental UlrichHufnagel/picture-alliance/dpa/AP Images

Mais clássico e menos fan zone, é o Galeto, na Avenida da República. O histórico snack-bar do Saldanha tem uma vantagem prática para este jogo: está aberto até às 3h30. À mesa ou ao balcão, a noite pode fazer-se com prego, bife à Galeto, omeletes, combinados, hambúrgueres, tostas e gelados da casa, num daqueles sítios onde Lisboa já viu muitos prolongamentos antes de haver VAR.

Em Campolide, o Quiosque Verde Lima também veste a camisola para o Colômbia-Portugal e aposta numa lógica mais informal: esplanada, relva, grupos de amigos e copos ao ar livre. No Jardim da Amnistia Internacional, vai-se a jogo pelas bebidas e por tostas, bowls e snacks, para quem não quer transformar a meia-noite numa refeição pesada.

Na Musa, o Mundial ganhou nome próprio: Tasco Mundial. A cervejeira confirmou a transmissão do Colômbia-Portugal em Marvila e na Bica, com menu especial assinado por Pedro Abril nos jogos da Seleção. Na zona de Marvila, a carta entra no espírito de tasca com tremoços, bifana à moda do Porto, cachorrinho, prego, salada de bacalhau com grão, gamba cozida com molho cocktail e batata frita. Para beber, a resposta natural é cerveja artesanal da casa.

Já em Arroios, o Queen Ale assume-se como o sports bar de cerveja artesanal e faz uma exibição irrepreensível no que à transmissão de jogos de Portugal diz respeito. O espaço tem vários ecrãs, dez torneiras de cerveja, entrada livre e promete manter-se aberto até ao apito final nos jogos tardios. Na mesa, há hambúrgueres, empanadas, pizzas e petiscos, portanto nem precisa de viajar para a Florida.

A regra, para qualquer uma destas opções, é simples: chegar cedo. Mesmo quando o jogo começa à meia-noite e meia, os melhores lugares acabam antes do aquecimento.