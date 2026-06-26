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António José Seguro destaca papel do futebol: «É uma marca de qualidade, talento e excelência»

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Presidente da República discursou na cerimónia de abertura do Portugal Football Summit, que decorre esta 6.ª feira em Miami

António José Seguro, Presidente da República, discursou na cerimónia de abertura do Portugal Football Summit, que decorre nesta sexta-feira em Miami. "O futebol hoje em dia é uma das grandes plataformas de internacionalização de Portugal. É uma marca de qualidade, talento e excelência", referiu o governante, puxando para o lado mais pessoal de apaixonado pela modalidade. "Eu joguei futebol no Penamacorense, o clube da minha terra, o meu filho também joga", afirmou.

António José Seguro
António José Seguro Lusa/EPA

Depois de sublinhar que "o futebol gera um sentimento de comunidade" e que "a Seleção Nacional representa valores como a dedicação, capacidade de trabalho e ambição do povo português", António José Seguro deixou um recado aos emigrantes.

"Uma saudação especial à comunidade portuguesa que reside aqui nos Estados Unidos, para quem a Seleção é um dos laços mais fortes de ligação ao país. Vou assistir ao jogo com a Colômbia, espero que a Seleção reforce a sua imagem internacional e mostre ao mundo o que somos. Vamos Portugal", finalizou.

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