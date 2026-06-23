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As melhores esplanadas em Lisboa e no Porto para aproveitar o verão

Para descontrair após um dia trabalho ou para recuperar energias depois um dia de praia, não faltam esplanadas em Lisboa e no Porto. Vistas desafogadas, cocktails de autor e petiscos completam a experiência nestes 12 espaços.

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As melhores esplanadas em Lisboa e no Porto para aproveitar o verão
Sofia Parissi 23 de junho de 2026 às 23:00
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O Palácio do Governador, em Belém, inaugurou o Kan.jo
O Palácio do Governador, em Belém, inaugurou o Kan.jo DR

Erigido no século XVI, o Palácio do Governador, no número 17 da Rua Bartolomeu Dias, em Lisboa, foi em tempos residência de Gaspar de Paiva, o primeiro governador da Torre de Belém. Em 2015, o edifício foi transformado num hotel de cinco estrelas, altura em que a herança histórica se cruzou com a atualidade.

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