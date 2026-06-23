As melhores esplanadas em Lisboa e no Porto para aproveitar o verão

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Para descontrair após um dia trabalho ou para recuperar energias depois um dia de praia, não faltam esplanadas em Lisboa e no Porto. Vistas desafogadas, cocktails de autor e petiscos completam a experiência nestes 12 espaços.
Erigido no século XVI, o Palácio do Governador, no número 17 da Rua Bartolomeu Dias, em Lisboa, foi em tempos residência de Gaspar de Paiva, o primeiro governador da Torre de Belém. Em 2015, o edifício foi transformado num hotel de cinco estrelas, altura em que a herança histórica se cruzou com a atualidade.