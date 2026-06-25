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MacPhee: tem ar de membro de banda de heavy metal e é o génio das jogadas de laboratório da Seleção

Carlos Torres
Carlos Torres 07:00
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O treinador escocês é criativo e obsessivo; pelos clubes (e seleções) por onde passou deixou sempre marca.

Cristiano Ronaldo bateu vários recordes no jogo frente ao Uzbequistão (triunfo de Portugal por 5-0), como ser o jogador mais velho a bisar num Mundial ou tornar-se o português com mais golos na prova (tem 10, ultrapassando os 9 conseguidos por Eusébio em 1966). Mas essa lista ainda podia ser maior.

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Tópicos Jogo de futebol Jogo golo golas Austin MacPhee Cristiano Ronaldo Escócia Irlanda do Norte Usbequistão FC Kariya Liga Europa da UEFA Football Club Midtjylland Athletic Club
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