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Entrevista

Jackson Martínez: "Portugal tem um meio-campo incrível, um dos melhores deste Mundial"

Pedro Ponte 23 de junho de 2026 às 23:00

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Entre elogios à seleção portuguesa - destaca ainda a "experiência fundamental" de Ronaldo -, o antigo goleador do FC Porto desvenda os perigos da sua Colômbia, último adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial.

Portugal defronta a Colômbia na madrugada de sábado para domingo e o ex-jogador do FC Porto, de 39 anos, será espectador atento. Entre elogios a Diogo Costa e Vitinha, o ‘Cha Cha Cha’ fala das hipóteses dos cafeteros no Mundial 2026 e destaca a importância de Richard Ríos e Luis Suárez na equipa.

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