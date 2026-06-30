Mundial2026: Noruega vence Costa do Marfim e marca encontro com Brasil nos 'oitavos'

Aos 86 minutos, um golo de Erling Haaland desfez o empate e qualificou a Noruega para os oitavos. Próximo jogo é com o Brasil.

A Noruega garantiu esta terça-feira presença nos 'oitavos' do Mundial2026 de futebol, marcando encontro com o Brasil, ao bater a Costa do Marfim por 2-1, em jogo dos 16 avos de final da competição.



Noruega vence Costa do Marfim Sam Hodde/AP

No Estádio AT&T, em Arlington, um golo de Erling Haaland, aos 86 minutos, desfez o empate 'selado' com tentos de Antonio Nusa (39), para os noruegueses, e de Amad Diallo (74) para a seleção africana.

Nos oitavos de final, a seleção da Noruega vai defrontar no domingo, em East Rutheford, o Brasil, que na segunda-feira bateu o Japão, por 2-1.