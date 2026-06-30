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Mundial 2026

De Ronaldo a Messi e Vozinha: as maiores figuras do Mundial

Carlos Torres
Carlos Torres 30 de junho de 2026 às 23:00
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Os monstros Messi e Ronaldo tinham de deixar a sua marca, mas o príncipe Mbappé ameaça o trono. E há ainda fenómenos como os goleadores Kane ou Haaland, os guarda-redes Vozinha e Eloy Room e também Carlos Queiroz - o treinador é o mais velho a ganhar um jogo num Mundial.

Concluídos os 72 jogos dos grupos, o Mundial entrou na fase a eliminar, e os 16 avos de final começaram no último domingo, com o Canadá a fazer história, ao bater África do Sul (1-0), com um golo do "português" Eustáquio - o médio do FC Porto marcou nos descontos, num grande remate à entrada da área. O último jogo desta fase é o Colômbia-Gana, que se disputa na madrugada de sexta-feira para sábado (2h30 em Portugal). Quanto à seleção portuguesa, enfrenta a Croácia na quinta-feira, dia 3, à meia-noite.

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