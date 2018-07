João Filipe, conhecido como Jota, tem apenas 19 anos mas já chama as atenções de muitos clubes europeus. Aos 15, o ManchesterUnited, Barcelona e Real Madrid demonstravam interesse em roubá-lo ao Benfica. Foi chamado de o "próximo Cristiano Ronaldo" quando fez exames médicos pelo clube inglês. Neste Verão, está a brilhar com as cores de Portugal no Europeu de sub-19, na Finlândia.





Se nos primeiros dois jogos pareceu apagado, Jota provou contra a equipa anfitriã que ele é um talento incomum. Marcou um golo e fez duas assistências. Na meia-final, contra a Ucrânia, apontou mais dois golos, num jogo fácil para os jovens portugueses que ganharam por 5-0.

A primeira equipa que João Filipe representou foi o Ginásio Clube Corroios, aos sete anos. Bastou um mês para os olheiros do Benfica perceberem que este não era um talento comum: num jogo em que marcou 11 golos confirmou que tinha um dom especial para o futebol. "No meu primeiro torneio a minha equipa chegou à final. Ganhámos 11-0, tendo os onze golos sido apontados por mim. Os olheiros do Benfica falaram com os meus pais e disseram que queriam que fosse realizar alguns treinos ao clube", contou João Filipe ao site Jovens Promessas, em entrevista dada em 2015.

Na altura, o craque tinha 16 anos e disse que os seus maiores ídolos eram Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Em resposta à pergunta "Como imagina a sua carreira daqui a 10 anos?", o jovem respondeu: "Espero ter-me tornado jogador profissional de futebol, contando já com muitas conquistas".

Em 2007, João Filipe integrou a formação encarnada, com a qual ganharia títulos em vários escalões. A época mais impressionante foi a de 2013/2014, em que pela primeira vez se sagrou campeão: o Benfica venceu o campeonato nacional de iniciados e Jota apontou 22 golos em 33 jogos.

Foi uma época avassaladora que chamou a atenção de Manchester United, Real Madrid e Barcelona. Os ingleses trouxeram a jovem promessa portuguesa para o seu complexo de treinos em Inglaterra. João Filipe veio acompanhado do guarda-redes João Virgínia, que também está a jogar pela selecção das quinas no Europeu de sub-19 deste ano.

Nenhum dos dois benfiquistas ficaria em Manchester, mas o guarda-redes saiu para o Arsenal na época seguinte. Jota permaneceu de águia ao peito, conquistando, na época 2014/15, o campeonato nacional de juvenis. Apontou 6 golos.

As suas capacidades como extremo não passaram despercebidas a Hélio Sousa, seleccionador dos sub-17 em 2016: João Filipe venceu o campeonato frente à Espanha. A vitória de Portugal acabou com o jejum de 13 anos sem ganhar a prova neste escalão.

Em 2017, estreou-se pela equipa B do Benfica e renova contrato até 2022. Na temporada passada, conquistou mais um título na formação do Benfica. Venceu o campeonato de juniores e marcou 3 golos ao longo da campanha. O mais decisivo dos três foi contra o Sporting na penúltima jornada, vitória por 3-1 que confirmou que os encarnados eram campeões.

A sua excelente prestação no Europeu de sub-19, que decorre agora na Finlândia, valeu-lhe o prémio de melhor em campo: "Sou um virtuoso e gosto de estar feliz em campo. Sou um jogador diferente, porque acho que tenho futebol de rua nas botas", disse João Filipe no final da vitória sobre a Finlândia, citado no Observador.



"É a terceira final consecutiva em três anos para alguns jogadores", relembrou o craque do Benfica. Em 2016, venceu o Europeu de sub-17. No ano passado, no Euro sub-19, o jovem perdeu a final contra a Inglaterra. Este ano, jogará contra a Itália e poderá vencer o título mais importante de uma carreira curta, mas já cheia de sucessos. Com certeza que daqui a 10 anos, ainda terá mais.