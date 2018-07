Segundo a CMTV, os atletas comprometeram-se a não ir nem para o Benfica nem para o FC Porto

Os jogadores do Sporting que rescindiram contrato com os "leões" comprometeram-se a não assinar nem pelo Benfica, nem pelo FC Porto. Segundo o Correio da Manhã e a CMTV, o clube de Alvalade apresentou aos atletas uma cláusula "anti-rivais" que foi aceite - o acordo ainda não está escrito, mas o entendimento é quase certo.



Segundo a mesma fonte, alguns atletas mantém a decisão de deixar Alvalade, mas outros admitem a possibilidade de voltarem aos "leões".



Rodrigo Battaglia, Rafael Leão, Rúben Ribeiro, Bas Dost, Gelson Martins, William Carvalho, Bruno Fernandes, Rui Patrício e Daniel Podence rescindiram unilateralmente na sequência das agressões de que o plantel foi alvo no dia 15 de Maio na Academia do Sporting, em Alcochete. Apenas o guarda-redes assinou por novo clube, no caso o Wolverhampton de Inglaterra.