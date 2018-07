John Obi Mikel, capitão da selecção nigeriana, contou ao jornal britânico The Guardian que recebeu a notícia de que o seu pai tinha sido raptado horas antes do jogo contra a Argentina. Os sequestradores ameaçaram matar o seu pai, se o jogador revelasse o rapto.

A notícia foi recebida enquanto o capitão da Nigéria se encaminhava para o estádio de São Petersburgo, no dia 26 de Junho. Um familiar comunicou-lhe por telemóvel que ele teria de telefonar para um número específico. Quando Mikel o fez, os sequestradores exigiram o pagamento do resgate.

Mikel confessou ao The Guardian que não podia contar nada a ninguém e tinha de tomar a decisão de jogar: "Eu não sabia o que fazer, mas, no fim, eu sabia que não podia desapontar 180 milhões de nigerianos. Eu joguei enquanto o meu pai estava nas mãos de bandidos." O jogo acabou 2-1, com a vitória da Argentina e a eliminação da Nigéria.



Pa Michael Obi, pai do jogador, foi sequestrado no sul da Nigéria, a caminho de um funeral. O capitão da Nigéria contou: "Avisaram-me que se dissesse alguma coisa às autoridades ou a alguém, ele seria imediatamente morto."



A polícia conseguiu resgatar o pai de Mikel, que foi torturado durante uma semana. É a segunda vez que Michael Obi é raptado: a primeira foi em 2011. Ainda assim, o jogador expressou a sua gratidão: "Felizmente, o meu pai foi libertado em segurança na segunda-feira [dia 2 de Julho]. Porém, ele está nas emergências a receber tratamento médico, em resultado da tortura de que foi vítima."