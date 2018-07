#RUSIAxESPN Iban ganando 2-0 y terminaron perdiendo 3-2 en la última jugada. A pesar de la impotencia, se tomaron su tiempo para agradecer al público, hablaron con los medios y limpiaron el vestuario, donde dejaron una nota para quienes trabajan en el Mundial: "Gracias". Japón. pic.twitter.com/vJaWdE0kOt — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 3 de julho de 2018

A selecção do Japão foi eliminada do Mundial 2018 após perder 3-2 com a Bélgica. Antes de se despedirem da Rússia, os jogadores e equipa técnica limparam o balneário e deixaram uma nota escrita em russo: "Obrigado", lia-se.A gesto, captado em imagem, já se tornou viral. A equipa do Japão, que esteve perto de eliminar a equipa belga, deixaram o balneário num estato tal que parecia que nem tinha sido usado. Veja:Recorde-se que um golo de Nacer Chadli, aos 90+4 minutos, valeu à Bélgica um triunfo por 3-2 sobre o Japão, esta segunda-feira, e o apuramento para os quartos de final do Mundial de 2018, em Rostov do Don. A formação nipónica esteve a vencer por 2-0, com golos de Genki Haraguchi, aos 48 minutos, e Takashi Inui, aos 52, mas os belgas deram a volta ao resultado, chegando à igualdade em cabeceamentos de Jan Vertonghen, aos 69, e Marouane Fellaini, aos 74.