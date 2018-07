O último jogo da República Democrática Alemã

3 de Julho de 1974

Parkstadion, Gelsenkirchen





A selecção da República Democrática Alemã andou 40 anos nos relvados como bandeira do "lado socialista" da Alemanha e foi em 1974, quando o Campeonato do Mundo foi organizado pela "Alemanha capitalista", que teve os seus melhores momentos.

O sorteio caprichou em colocar as duas Alemanhas no mesmo grupo na primeira fase (o formato da competição incluía uma segunda fase com oito equipas, também divididas em grupos) e aí, no jogo que mais importava no duelo da propaganda, a RDA venceu surpreendentemente a RFA, por 1-0, com um golo de Sparwasser a bater uma equipa de estrelas que incluía Maier, Beckenbauer ou Gerd Muller e que, semanas depois, ia de resto sagrar-se campeã do mundo.

Com este resultado (mais uma vitória por 2-0 sobre a Austrália e um empate 1-1 com o Chile), os alemães de leste até ganharam o seu grupo, mas na segunda fase tiveram menos fulgor. Depois de perderem 0-1 com o Brasil e 0-2 com a Holanda, defrontaram a Argentina no dia 3 de Julho no Parkstadion de Gelsenkirchen. Seria o derradeiro encontro da equipa numa fase final de um Mundial e acabou 1-1. Streich ainda marcou primeiro, aos 14 minutos, mas Houseman empatou aos 20.

Nos quatros Mundiais anteriores não se qualificaram e nos quatro que se jogaram depois de 1974 até o país se extinguir com a unificação da Alemanha, também não. Sem qualquer qualificação para uma fase final do Europeu, a selecção da RDA brilhou, sim, nos Jogos Olímpicos – afinal, os seus atletas eram apresentados como "amadores" – com a conquista de duas medalhas de bronze, uma de ouro em Montreal 1976 e outra de prata em Moscovo 1980.

O último jogo internacional da equipa haveria de acontecer em Setembro de 1990, com uma vitória por 2-0 na Bélgica. Devia ser uma partida de qualificação para o Europeu, mas foi disputada como amigável. Afinal, com a evolução acelerada do processo de unificação da Alemanha a equipa esfumara-se entretanto.

Para a estatística, fica o mais internacional e o mais goleador, Joachim Streich, com 98 jogos e 53 golos. No Mundial de 1974, Streich tinha 23 anos e era um avançado temível. Até 1975 jogou no Hansa Rostock e depois, até 1985 no Magdeburgo, com um registo que mostra a sua eficácia: 378 jogos e 229 golos.