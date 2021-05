Tentativa de atropelamento em Alvalade durante confrontos entre claques

O ataque foi levado a cabo por 12 adeptos com ligações à claque do Benfica Diabos Vermelhos, que se fizeram transportar em duas viaturas ligeiras e uma moto.

Adeptos com ligações à claque do Benfica Diabos Vermelhos atacaram esta tarde elementos da claque do Sporting Torcida Verde. O incidente, traduzido em agressões físicas e tentativa de atropelamento, ocorreu à porta da sede da Torcida Verde em Alvalade, quando elementos da claque preparavam uma coreografia de homenagem aos adeptos vítimas da Covid-19 desde março do ano passado.





O Sporting reagiu em comunicado ao ataque feito por elementos dos Diabos Vermelhos à Torcida Verde. Na sua nota, os leões repudiam de forma veemente o que consideram ser "actos de violência gratuita" e referem que "situações desta natureza não dignificam o desporto nacional nem são representativas do futebol em particular". "O Sporting continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português", acrescenta a mesma nota.

Por outro lado, a direção leonina apela a que "as entidades competentes" e o "mundo do Desporto se unam para que estes acontecimentos não se repitam", deixando ainda uma mensagem de apoio aos afetados pela situação.

Segundo Record apurou, o ataque foi levado a cabo por 12 adeptos que se fizeram transportar em duas viaturas ligeiras e uma moto. Do incidente resultaram feridos que receberam assistência médica.A gravidade da ocorrência fica bem demonstrada no facto de um dos veículos ter acelerado quando se aproximava dos adeptos, aparentemente com o objetivo de atropelar. Um dos elementos da Torcida Verde foi agarrado e puxado para a berma, evitando o que teria sido provavelmente um acidente de consequências graves.Embora não tenha sido confirmado o recurso a facas, é certo que um dos visados sofreu escoriações e sangrou. Dois sócios da Torcida Verde submeteram-se a exames médicos num hospital da região de Lisboa, onde permaneciam ao princípio desta noite.A PSP tomou quase de imediato conta da ocorrência, acedendo ao local com um dispositivo formado por várias viaturas. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, terão sido os próprios agentes da Polícia que atribuíram o ataque a indivíduos dos Diabos Vermelhos que já estariam referenciados.Aliás, sabe Record, um dos veículos já terá mesmo sido intercetado, fruto dos danos causados pela resposta dos elementos da Torcida Verde. No momento do ataque, terão sido disparados tiros para o ar. As viaturas ligadas aos elementos dos Diabos Vermelhos carregaram sobre os presentes que se defenderam com pedras e tubos de tarjas que estavam a pintar, atingindo e danificando pelo menos um dos carros dos atacantes, que entretanto foi localizado e apreendido pela PSP. As autoridades estarão já também na posse da matrícula da outra viatura ligeira envolvida no incidente.[Notícia atualizada às 20 horas]