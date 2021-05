Elementos dos Diabos Vermelhos atacam adeptos sportinguistas

Membros da claque Torcida Verde, afecta ao Sporting, foram agredidos, esta segunda-feira, por elementos alegadamente ligados à claque Diabos Vermelhos do Benfica.





O ataque foi levado a cabo por 12 adeptos que se fizeram transportar em duas viaturas ligeiras e uma moto. Do incidente resultaram feridos que tiveram de receber assistência médica, de acordo com o Record.A PSP já tomou conta da ocorrência. "Não vamos alimentar o discurso do ódio", disse o líder da Torcida Verde, Luís Carlos, ao desportivo. "Vamos accionar os mecanismos que estão ao nosso dispor, junto do Sporting e do Ministério Público", acrescentou.O Sporting reagiu em comunicado ao ataque feito por elementos dos Diabos Vermelhos à Torcida Verde. Na sua nota, os leões repudiam de forma veemente o que consideram ser "actos de violência gratuita" e referem que "situações desta natureza não dignificam o desporto nacional nem são representativas do futebol em particular". "O Sporting continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português", acrescenta a mesma nota.Por outro lado, a direção leonina apela a que "as entidades competentes" e o "mundo do Desporto se unam para que estes acontecimentos não se repitam", deixando ainda uma mensagem de apoio aos afetados pela situação.