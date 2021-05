Sporting campeão europeu de futsal pela segunda vez ao bater FC Barcelona

As mais lidas

O Sporting conquistou esta segunda-feira a edição 2020/21 da Liga dos Campeões de futsal, repetindo o título de há dois anos, ao bater na final o campeão em título FC Barcelona por 4-3, em Zadar, na Croácia.







Sporting futsal

Num jogo que os catalães venciam por 2-0 ao intervalo, Zicky, Erick, João Matos e Pany Varela marcaram os tentos dos comandados de Nuno Dias, que disputaram a quinta final, depois dos desaires de 2010/11, 2016/17 e 2017/18 e do triunfo de 2018/19.A formação 'leonina' ascendeu ao terceiro lugar do 'ranking' da prova, com dois troféus, em 20 edições, deixando para trás o Benfica, campeão em 2009/10, e ficando apenas a secundar os espanhóis de Inter Movistar (cinco) e FC Barcelona (três).