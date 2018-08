A ordenação das sete listas candidatas às eleições para os órgãos sociais do Sporting foi esta terça-feira sorteada, anunciou o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube, Jaime Marta Soares.João Benedito ficou com a lista A, José Maria Ricciardi encabeça a B, Pedro Madeira Rodrigues a C, enquanto Frederico Varandas a D. Rui Jorge Rego é o candidato da lista E, Dias Ferreira o da F e Fernando Tavares Pereira lidera a G candidata ao ato eleitoral de 08 de Setembro.O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho, que foi destituído em Assembleia Geral, em 23 de Junho último, foi um dos oito a apresentar candidatura à presidência do clube, mas a lista foi excluída pela MAG pelo facto de o antigo dirigente e outros dois elementos da lista estarem suspensos de sócios.