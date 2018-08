O defesa Rúben Semedo foi fotografado com uma arma de brincar durante a feira de Huesca, cidade onde vive agora. O internacional português esteve nas festas de San Lorenzo e passou algum tempo num barraquinha a "testar" a pontaria em troca de um brinde, por norma um peluche.

Semedo foi fotografado por adeptos do Huesca e a imagem foi partilhada nas redes sociais, que suscitaram vários comentários. Alguns utilizadores consideraram que o adepto não terá escolhido o melhor dos divertimentos da feira, tendo em conta os últimos acontecimentos da sua vida privada. E muitas piadas foram feitas.





















Bueno parece que semedo, esta haciendo un esfuerzo por cambiar!!! pic.twitter.com/e62MIgT7IJ — Remugator Man (@remugator) 14 de agosto de 2018







Semedo foi emprestado pelo Villarreal ao Huesca depois de ter passado pouco mais de três meses detido preventivamente. Após pagar uma fiança de 30 mil euros, ficou em liberdade condicional, estando obrigado a apresentações periódicas perante as autoridades espanholas. O jogador responde pelos crimes de tentativa de homicídio, ameaças, posse ilegal de arma e roubo com violência.

Rúben Semedo vestiu por oito vezes a camisola da selecção portuguesa de sub-21 e foi contratado pelo Villarreal ao Sporting há cerca de um ano por 14 milhões de euros. Antes da transferência para o Villarreal, clube em que apenas fez cinco jogos, antes dos problemas com a justiça, o central já tinha tido uma experiência no futebol espanhol ao serviço do Reus, na II Liga, por empréstimo do Sporting.