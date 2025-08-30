Sporting e FC Porto disputam hoje o primeiro clássico da época

Após as três primeiras rondas, 'leões' e 'dragões' têm os nove pontos possíveis, e vão entrar em campo em igualdade pontual com o Moreirense.

O campeão Sporting e o FC Porto, 100% vitoriosos na I Liga portuguesa de futebol, disputam hoje no Estádio José Alvalade o primeiro 'clássico' da temporada, na quarta jornada da competição.



Sporting e FC Porto disputam clássico no Estádio José Alvalade

Após as três primeiras rondas, 'leões' e 'dragões' têm os nove pontos possíveis, e vão entrar em campo em igualdade pontual com o Moreirense, que no sábado sofreu o primeiro desaire, ao perder por 2-0 no terreno do Gil Vicente no arranque da jornada.

Antes da primeira paragem da época para os jogos das seleções, o Sporting vai tentar manter o registo recente frente ao FC Porto, com o qual não perde há sete encontros nos 90 minutos (foi derrotado na Supertaça de 2024, no prolongamento), sendo que, em casa, venceu os dois últimos jogos do campeonato e apenas perdeu duas vezes nas derradeiras 16 temporadas.

Já os 'dragões' vão ter o primeira grande teste da 'era' Francesco Farioli, técnico italiano que vai poder contar com o avançado espanhol Samu, que recuperou dos problemas físicos, mas continua sem Pepê, a recuperar de uma lesão ocular.

O Estádio José Alvalade, em Lisboa, vai ser o palco do primeiro jogo 'grande' da I Liga, com início às 20:30, e que terá arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

Programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 29 ago:

Gil Vicente -- Moreirense, 2-0

- Sábado, 30 ago:

Casa Pia -- Nacional, 15:30

AVS -- Famalicão, 18:00

Vitória de Guimarães -- Arouca, 18:00

Sporting - FC Porto, 20:30

- Domingo, 31 ago:

Tondela - Estoril Praia, 15:30

Alverca -- Benfica, 18:00

Santa Clara - Estrela da Amadora, 19:30 locais (20:30 em Lisboa)

Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30