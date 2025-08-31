Sábado – Pense por si

As datas e as horas de todos os jogos de Sporting e Benfica na Liga dos Campeões

11:16
Leões e águias começam com as equipas teoricamente mais fáceis; encarnados fecham com o Real Madrid

A UEFA revelou o calendário completo, com datas e horas, da fase regular da Liga dos Campeões 2025/26. O Sporting começa a campanha em casa diante do estreante Kairat, a 18 de setembro, e fecha a 28 de janeiro com o Athletic Bilbao, no San Mamés. Já o Benfica começa com o Qarabag na Luz a 16 de setembro e encerra com a receção ao Real Madrid, a 28 de janeiro.

SPORTING: 

18 setembro: Kairat (c), 20h00

1 outubro: Nápoles (f), 20h00

22 outubro: Marselha (c), 20h00

4 novembro: Juventus (f), 20h00

26 novembro: Club Brugge (c), 20h00

9 dezembro: Bayern Munique (f), 17h45

20 janeiro: PSG (c), 20h00

28 janeiro: Athletic Bilbao (f), 20h00

BENFICA: 

16 setembro: Qarabag (c), 20h00

30 setembro: Chelsea (f), 20h00

21 outubro: Newcastle (f), 20h00

5 novembro: Bayer Leverkusen (c), 20h00

25 novembro: Ajax (f), 17h45

10 dezembro: Nápoles (c), 20h00

21 janeiro: Juventus (f), 20h00

28 janeiro: Real Madrid (c), 20h00

