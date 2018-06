Aqui estão as mãos de Sadio Mané, jogador da selecção do Senegal, e de um futebolista da Polónia. As duas equipas defrontaram-se na primeira jornada do Mundial de 2018, no dia 19 de Junho, e este momento do jogo foi captado pelo fotógrafo brasileiro Rodrigo Villalba.Sadio Mané tinha caído no relvado, e foi ajudado pelo adversário polaco a levantar-se, o que é apontado por muitos fãs como um momento em que o futebol aproximou dois países longínquos."Cheguei e vi o contraste muito grande entre eles. O tom de pele diferente. O polaco muito branco e o senegalês muito escuro. Aí lembrei-me de quando fotografava MMA (Mixed Martial Arts). Antes das lutas começarem, eles tocavam as luvas. Sempre gostei de fotografar esse momento, que simbolizava o desporto, a ajuda entre eles, o respeito", contou Rodrigo ao site Globo.O jogo Senegal-Polónia terminou com a vitória do Senegal, por uma bola a zero.