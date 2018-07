Há mais uma imagem do Mundial 2018 que disputa o título de a melhor da competição. Depois das mãos captadas no Senegal-. Polónia, esta "concorrente" mostra o exacto momento em que o tempo se suspendeu junto à baliza de Franco Armani, o guarda-redes da Argentina, quando Antoine Griezmann chutou a bola.

A Telstar bateria na trave, e nesta imagem parece mesmo que está colada a ela. Não vemos a cara de Franco Armani, mas adivinha-se que deve estar absorto a olhar para a bola no instante em que não sabe se entraria ou não na baliza.





Mahmoud Khaled/EPA

Quem tirou a fotografia foi Mahmoud Khaled, para a EPA.

Apesar de neste momento não ter sido marcado um golo, a França superou a Argentina com uma vitória por 4-3, permanecendo na Rússia e disputando os quartos-de-final com o Uruguai, que derrotou Portugal por 2 a 1.



O jogo França-Uruguai acontece no dia 6 de Julho, às 15 horas.