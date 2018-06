Gelson Martins não quer ficar a perder por ter rescindido com o Sporting. É por isso que como condição para assinar pelo Benfica, o jogador exige que o clube encarnado assuma a responsabilidade de pagar a indemnização ao clube de Alvalade, se, por alguma razão, os tribunais derem razão ao Sporting no caso da rescisão de contrato por justa causa com o Sporting.Esta será uma condição essencial para o extremo decidir o clube que irá representar na próxima época, avança o Correio da Manhã , acrescentando ainda que a equipa liderada por Luís Filipe Vieira ainda não se chegou à frente com essa garantia, o que põe em risco o negócio.

Os valores a pagar ao Sporting, se não houver justa causa para a rescisão, são variáveis e serão decididos pelo tribunal. Ou seja, Gelson pode assinar agora a custo zero, mas, mais tarde, sair muito caro ao clube da Luz, conta o diário.

A decisão final de Gelson Martins só deve chegar depois do Mundial de 2018.