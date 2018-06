Seis dos 11 titulares da selecção do Brasil no Mundial cresceram sem o apoio do pai biológico. Refugiaram-se na figura das mães, treinadores e padrastos.



Não é um, nem dois, nem três. Ao todo são seis dos onze titulares da selecção brasileira que cresceram sem o apoio do pai biológico. Garbiel Jesus, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro e Paulinho nasceram, cresceram e tornaram-se estrelas de futebol sem o apoio dos pais.



O avançado Gabriel Jesus não esquece nunca a mulher que o criou quando é altura de festejar um golo, fingindo estar a segurar um telefone e que está a ligar à sua mãe, Vera Lúcia, abandonada pelo marido ainda antes do filho nascer. Gabriel diz mesmo que de cada vez que faz este gesto diz: "Alô, mãe", contou ao Player's Tribune.



Mas Gabriel Jesus não está sozinho. Também Paulinho, que alinha pelo Barcelona, cresceu sem a figura paternal presente, apesar de encontrar o progenitor de tempos a tempos, situação que não ocorre com Cássio, guarda-redes que nunca conheceu o pai e se recusou a fazê-lo. "Minha infância foi difícil. Quando precisei do meu pai, ele não estava presente. Não sei quais as circunstâncias ou por que ele não quis me registar, as pessoas erram. Mas é passado. Para mim, isso é assunto encerrado", contou o guarda-redes à revista Placar.



Tanto Paulinho como Cássio encontraram uma figura paternal num tio. Já Marcelo, o lateral que assina pelo Real Madrid, encontrou apoio nos avós maternos, com o avô a levá-lo a todos os jogos do Fluminense, como contou o jogador na sua conta de YouTube. "Meu avô foi pai e mãe, por tudo que fez por mim", conta Marcelo que diz que o avô sempre tratou a sua carreira sem saber se este viria mesmo a jogar profissionalmente.



Thiago Silva viu o pai abandonar a família quando tinha cinco anos. A si e aos seus outros dois irmãos. Mas Thiago Silva, embora tenha perdido um pai, ganhou um padrasto: Valdomiro. "Se cheguei onde eu cheguei na minha carreira, foi graças a você. O senhor que foi meu pai, amigo, parceiro, é meu super-herói. Em todos os momentos em que eu precisava, lá estava você pra me socorrer", escreveu o jogador aquando da morte do padrasto, em 2014.



Embora maior parte dos jogadores tenham visto o pai afastar-se da equipa por vontade próprio, o central Miranda teve uma história diferente. O seu progenitor morreu quando o jogador tinha 11 anos. A mãe, Maria, tinha 11 filhos para sustentar quando ficou viúva.



Já Casemiro tinha três anos quando viu o pai abandonar a família - a mãe Magda e os dois irmãos -, mas teve o apoio de Nilton Moreira, treinador de futebol da equipa da cidade de São José dos Campos. O treinador incentivou a criança durante vários anos até que este se tornasse jogador do Real Madrid.



O suplente Taison teve de começar a trabalhar ainda em pequeno para poder ajudar a mãe a comprar comida para os seus 10 irmãos, depois do pai alcoólico ter abandonado a sua mãe, Rosângela. Taison trabalhou como pintor e auxiliar de pedreiro, antes de jogar no Inter de Porto Alegre.



A situação familiar destes jogadores não é inédita entre os brasileiros. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 40% dos lares brasileiros são liderados por mulheres e em várias dessas famílias, as mães não têm um cônjuge que as ajude a criar os filhos.



No espectro oposto, Fagner foi criado pelo pai e quase não manteve contacto com a mãe depois da sua separação. Zé Carlos teve no pai e nos irmãos todo o apoio enquanto crescia e Willian teve no pai um defensor e um treinador de todas as horas.