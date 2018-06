Os genes de Viking estão bem vivos nestes islandeses que viajaram 5 mil quilómetros até à Rússia para apoiarem a sua equipa no Mundial de 2018. Kristbjorn Hilmir Kjartansson, trabalhador nos serviços postais, e o amigo Gretar Jonsson, estudante de cinema, ambos com 30 anos, demoraram 14 dias para completarem a viagem de Reiquiavique a Moscovo numa viatura especial: um Lada russo.

Com o carro pintado com as cores nacionais da Islândia (azul, vermelho e branco) fizeram-se à estrada… e ao mar: tiveram de apanhar um ferry para chegar à Dinamarca.



"É o espírito de aventura", disse Jonsson à Reutuers. "Os vikings eram grandes exploradores, marinheiros e guerreiros, por isso, nós temos um pouco do desejo de aventura... É uma loucura, mas é mesmo muito divertido".

Chegados à Dinamarca, atravessaram de carro a Alemanha, Polónia, Lituânia, Letónia e, por fim, chegaram à capital russa, onde viram o seu país empatar 1-1 com a Argentina.

Após o jogo, partiram para Volgogrado para assistirem ao segundo jogo da Islândia que se irá realizar na sexta-feira, dia 22, contra a Nigéria.

Desde que ganhou o Lada numa competição de uma agência de viagens, Kjartansson sonhava em assistir a um Mundial. O último destino destes dois islandeses, antes de voltar a casa, é ver o jogo de fecho do grupo D contra a Croácia em Rostov-on-Don.