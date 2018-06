Em Portugal, todas as capas de jornais fazem referência ao jogo de Portugal e lembram que basta mais um jogo para alcançar a próxima fase. Mas maior parte dos órgãos de comunicação optou por mostrar que este não é o Mundial da selecção portuguesa, mas sim de Cristiano Ronaldo. E o mesmo acontece com os jornais internacionais, mesmo aqueles que não põem a selecção das quinas em destaque.

O jornal desportivo português lembra um "CR7 Total" que "já marcou de pé direito, esquerdo, cabeça, no início e final do jogo, dentro e fora da área", rematando: "É obra!". O jornal A Bola vai no mesmo sentido, destacando o golo do capitão nacional e a "má exibição da selecção", dizendo que o avançado português é um "oásis no deserto", fazendo igualmente referência à selecção africana contra a qual jogou (Marrocos).

O jornal desportivo espanhol As traz a vitória de Espanha sobre o Irão de Carlos Queirós em destaque, mas não deixa de fazer referência ao jogo da selecção vizinha, afirmando que "Cristiano é Portugal" e lembrando que o português voltou a marcar e a superar Puskas, tornando-se o europeu com mais golos ao serviço da selecção. Esta quarta-feira, o avançado marcou o seu 85.º golo com a camisola nacional.

A Marca fala de um Cristiano decisivo, "outra vez", enquanto o italiano Corriere dello Sport vai mais longe e diz mesmo que o capitão nacional é o GOAT (Greatest of All Time; o melhor de todos os tempos) e que todo o mundo se apaixonou pelo jogador.

Nos jornais generalistas, o Correio da Manhã destaca a "cabeça de Ronaldo e mão de Patrício", mas opta por ter a fotografia do capitão na capa, enquanto o Jornal de Notícias fala de um "Ronaldo com um país às costas", depois de ser o único marcador pela selecção desde o início do torneio e de duas exibições menos conseguidas dos restantes jogadores da equipa.

É nesse sentido da falta do resto da equipa que vai a capa do Diário de Notícias que diz que "ainda falta Portugal ao Mundial de Ronaldo".

Portugal está em segundo lugar no grupo, com os mesmos pontos da Espanha, mas um cartão amarelo a mais. O próximo jogo é contra o Irão de Carlos Queirós, na próxima segunda-feira.