Depois da vitória sobre Marrocos (1-0) e do triunfo da Espanha sobre o Irão (0-1), Portugal entrará na última jornada do grupo B a saber que um empate com o Irão (segunda-feira, 19 horas) bastará para conseguir o apuramento para os oitavos-de-final do Mundial 2018. Nesta altura, a Espanha lidera o grupo com 4 pontos, tantos quanto a Seleção Nacional - mas nuestros hermanos estão em primeiro pelo critério 'disciplina', por terem menos um cartão amarelo.





Com o triunfo espanhol em Kazan, Portugal e Espanha estão no topo empatados em tudo: pontos (4) e diferença de golos (4-3). Com o Irão agora mais pressionado (somente três pontos), a Seleção Nacional sabe que um empate com os persas chega para, pelo menos, garantir a qualificação. Já a passagem na liderança do grupo ficará também relacionada com o que La Roja possa fazer diante de uma equipa de Marrocos já eliminada. Nesse sentido, os golos assumir-se-ão como decisivos - o critério seguinte à pontuação é a diferença de golos em todos os jogos do grupo.Refira-se que até um desaire com a equipa de Carlos Queiroz pode chegar mas para isso a Espanha também teria de perder e, uma vez mais, a questão dos golos seria fundamental, já que Espanha e Portugal empataram (3-3) na primeira jornada.E se, por absurdo, os dois jogos acabarem com o mesmo resultado? Nesse caso, será necessário recorrer ao critério da disciplina para saber quem, de entre Portugal ou Espanha, passa em primeiro. Ou seja, os cartões amarelos e vermelhos vistos na fase de grupos.

Assim sendo, tendo em conta o regulamento da FIFA, ficará na frente quem tiver um "maior número de pontos obtidos no fair play": um cartão amarelo vale menos 1 ponto, um vermelho por acumulação menos 3 pontos, um vermelho direto menos 4 pontos e um amarelo e depois um vermelho direto menos 5 pontos.



Só se houver igualdade aqui é que se partirá para... o sorteio!



CRITÉRIOS DE DESEMPATE



- Maior pontuação no grupo;

- Diferença de golos em todos os jogos do grupo;

- Maior número de golos marcados em todos os jogos do grupo;

- Maior número de pontos nos jogos entre as seleções empatadas;

- Diferença de golos nos jogos entre as seleções empatadas;

- Maior número de golos marcados nos jogos entre equipas empatadas;

- Disciplina;

- Sorteio