O muito misterioso 6-0 da Argentina ao Peru

A 21 de Junho de 1978, no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario, um general ditador andou a passear-se pelo balneário da equipa adversária e ao seu lado terá estado o todo-poderoso Henry Kissinger. O que se seguiu foi muito, muito estranho

Às 16h45 daquele 21 de Junho de 1978, o Brasil venceu a Polónia por 3-1 no estádio de Mendoza e colocou assim a fasquia muito alta para a equipa anfitriã: para se qualificar para a final, a Argentina teria, quando entrasse em campo daí a 45 minutos, de vencer o Peru por pelo menos quatro golos de diferença. Acabou por ganhar por 6-0. Esta tornou-se uma partida inesquecível – e pelos piores motivos.

Ao longo de anos – e já passaram 40 -, as alegações de que houve jogadas ao mais alto nível para decidir o resultado foram sempre crescendo.

As histórias acumulam-se e jogadores peruanos foram dos primeiros a falar. Um deles, José Velásquez, denunciou em Março deste ano ao jornal La República, do Peru: "É uma realidade que os dirigentes se venderam. Seis jogadores também se venderam, mas só posso identificar quatro porque os outros dois são famosos e posso prejudicar-lhes as carreiras. Os que posso dizer são Manzo, Gorriti, Muñante e Quiroga."

Não foi só isso: "Eu, que era sempre titular, fui substituído ao intervalo por Gorriti, quando perdíamos por 2-0. Insultei o [treinador] Marcos Calderón quando me tirou."

Outro jogador do Peru, Germán Leguia, conta mais coisas estranhas: "Na véspera do jogo com a Argentina deixaram-nos à solta num hotel onde havia todo o tipo de diversão..."

Calderón tirou do onze titulares habituais, fez alinhar futebolistas que nunca tinham actuado e realizou substituições impensáveis. O resultado foi crescendo paulatinamente: Kempes (21 minutos), Tarantini (43), Kempes (49), Luque (50), Houseman (67) e outra vez Luque (72). O estádio explodiu. A Argentina estava na final. O Brasil era eliminado.

As histórias conspirativas incluem promessas a jogadores de que iriam para a Argentina com bons contratos (aconteceu com Manzo) e até um barco carregado com 35 mil toneladas de trigo argentino para o Peru, sugerindo uma conivência a nível de governos.

Que houve movimentações invulgares ao mais alto nível parece garantido. Para a ditadura militar do general Jorge Videla, que governava a Argentina, uma vitória no Campeonato do Mundo de Futebol era uma arma decisiva para desviar atenções, quando estava a meio de uma guerra suja para eliminar os mais incómodos adversários políticos.

Em 2012, num documentário do Channel 4, o antigo senador peruano Genaro Ledesma, que em 1978 era líder sindical, narrou uma versão conspirativa de contornos muito mais vastos. Assegurou que o general Videla fez um acordo com o Presidente do Peru, Morales Bermudez, segundo o qual receberia presos políticos peruanos e os eliminaria (numa criminosa iniciativa conjunta de ditaduras regionais que ficou conhecida como Operação Condor); em troca, o Peru perderia esse jogo da forma mais conveniente para os argentinos.

Videla esteve no balneário peruano instantes antes da partida e vários relatos asseguram que foi acompanhado por um convidado muito notável: o secretário norte-americano de Estado, Henry Kissinger.

Genaro Ledesma não tem dúvidas: "O Campeonato do Mundo de 1978 devia ser anulado. A Argentina devia devolver o troféu."

Perante todas estas acusações, importa dizer que os visados ainda vivos negam tudo. Mas isso não é suficiente para desfazer o mistério.