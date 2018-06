Os cromos e as borbulhas de CR7

"Cristiano Ronaldo? Não é aquele miúdo que tem muitas borbulhas e os dentes tortos?" Só eu sei como me arrependi...

O primeiro Mundial de que tenho memória é o do México’86. Para ser sincera (podia ir ver ao Google) nem sei quem foi o país vencedor, mas juro que ainda sou capaz de cantar o tema oficial, que passava a toda a hora na televisão, até porque a possibilidade de fazer zapping não existia. Tinha 12 anos e nenhum interesse por futebol, embora o meu pai tentasse despertar-me o gosto através das cadernetas de cromos. Só me entusiasmava por rasgar as carteiras, que ele religiosamente me trazia todos os dias, e de colar as fotos. A excitação por completar a colecção era toda dele – e acho que nunca percebeu isso.

As cadernetas não eram só por altura dos mundiais e dos europeus. Sempre que começava por cá o campeonato, elas não falhavam e lá andava eu a trocar os cromos repetidos com os colegas da escola e com os vizinhos. As tentativas do meu pai – que ainda, acredito, terá o desgosto de não ter tido um rapaz, para o fazer sócio do Sporting – também passaram por várias idas ao velho estádio de Alvalade, de cachecol ao pescoço. Íamos aos domingos à tarde, com um amigo dele, o Brito, que tinha uma filha da minha idade e que me fazia sentir diminuída quando gritava "é falta!" ou "está fora-de-jogo!" – coisas de que eu não fazia qualquer ideia, simplesmente porque não me interessavam. Mas o mais hilariante era ver o meu pai e o Brito, aflitos, de cada vez que à nossa volta se ouviam os piores palavrões: "É pá, olhem aqui as miúdas!", diziam, pedindo contenção, o que era inútil.

Só lá para os meus 18 anos é que me deixei envolver pela magia do futebol e vibrei com o Mundial de Sub 20, que se disputou em Portugal, em 1991. Lembro-me ir com um grupo de primos e de amigos, munidos de farnel, e de fazermos cinco quilómetros a pé, de minha casa ao antigo estádio da Luz, para ver a meia-final, Portugal-Austrália, que a chamada "geração de ouro", a que pertenciam craques como Luís Figo, Rui Costa, Paulo Sousa, João Pinto e Emílio Peixe (o mais giro na época), venceu por 1-0, golo de Rui Costa. Só não fui ver a final com o Brasil porque não estava em Lisboa. Confesso que mais do que os jogos, gostava do ambiente fervilhante do estádio. Nessa altura, se me dissessem que um dia viria a trabalhar num jornal desportivo, responderia que nem a brincar...

Mas em Junho de 2003, entrei para a redacção do Record e um dos meus primeiros trabalhos foi editar uma revista especial de Verão, em que futebolistas e atletas de diversas modalidades posavam com manequins, em produções fotográficas na praia e na piscina. Algumas estrelas não apareceram como haviam combinado e deixaram-nos "pendurados". Tínhamos de arranjar alternativas que fossem boas e o Bernardo Ribeiro sugeriu-me: "O Cristiano Ronaldo é um miúdo porreiro e fazia isso para nós, na boa. Ele vai para Inglaterra e tornar-se num jogador do caraças". Não muito convencida, perguntei-lhe: "Hum… esse não é aquele miúdo que tem muitas borbulhas e os dentes tortos?" Passámos à frente e mais tarde só eu sei como me arrependi…

No ano seguinte, tivemos o Euro’2004 em Portugal e esses dias foram indescritíveis. Pendurámos bandeiras nas janelas, vestimo-nos com as cores da Selecção e a cada vitória ia tudo para a rua. Não fomos campeões por um triz e chorámos todos com Cristiano Ronaldo, ao perdemos a final para a Grécia. No Europeu de 2016, tornámos a sofrer com CR7, quando ele se lesionou, na final contra a França, mas logo a seguir vivemos em conjunto a sua alegria ao levantar a taça. Neste Mundial, que pode ser, ou talvez não, o último de Cristiano, o que eu quero é voltar a chorar com o melhor do Mundo!