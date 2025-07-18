Luís Filipe Vieira: "Não descarto falar com Sérgio Conceição"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Luís Filipe Vieira admite contratar Sérgio Conceição para treinar o Benfica, se for eleito presidente dos encarnados. O empresário, em entrevista aoCorreio da Manhã, que será publicada este sábado, não assume o acordo com o antigo técnico do FC Porto, mas não poupa elogios e mostra abertura para "falar com ele".



Luís Filipe Vieira

"Tenho um acordo com a minha consciência! Ponto! Conheço o Sergio há anos, muito antes de ser treinador! É um excelente técnico. Gosta de ganhar e sabe pôr as equipas a jogar bom futebol", atira o antecessor de Rui Costa, que se prepara para avançar com candidatura à eleições do clube da Luz, a 25 de outubro próximo.

Vieira, de 76 anos, continua. "Se cometeu excessos como treinador? Claro, como quase todos! As eleições serão em outubro e tudo o que se diga nessa matéria é especulação! Mas não descarto falar com ele, se ele estiver livre e a avaliação que fizer aponte para ele!"

De acordo com a revista SÁBADO, Conceição, de 50 anos, será treinador do encarnados se Vieira vencer as eleições deste ano. De qualquer forma, e como Record apurou, o futuro do técnico passará pelo estrangeiro. Vieira e Conceição tiveram um encontro informal e o treinador causou boa impressão no antecessor de Rui Costa.

Campeão ao serviço dos azuis e brancos, o antigo internacional português está livre desde que deixou o Milan, no final da temporada.