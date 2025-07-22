Acabou a novela: Francisco Conceição assina pela Juventus até 2030

Extremo é esperado esta terça-feira em Turim

Edição de 13 a 19 de agosto

22 de julho de 2025 às 07:24

Está finalmente resolvido o futuro de Francisco Conceição. O extremo é esperado em Turim esta terça-feira, bem no limite do prazo previsto pelo FC Porto, para assinar em definitivo com a Juventus.



Francisco Conceição esteve cedido à Juventus na última época

A ligação será válida por cinco anos, ou seja, até 2030. Conforme Record já deu conta atempadamente, o negócio vai render 32 milhões de euros aos cofres da SAD do FC Porto, aos quais se juntam os 10 milhões já amealhados pela época de empréstimo que o internacional português já cumpriu na Juventus.

Chegado esta terça-feira a Turim, Francisco Conceição vai fazer os habituais exames médicos e será depois apresentado pelos italianos.