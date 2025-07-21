Simão Sabrosa passa a sentar-se no banco do Benfica como diretor-técnico

O dirigente assume a pasta, que até final de 2024 era de Luisão, e deixa assim a função de diretor de relações internacionais.

O cargo de diretor-técnico do Benfica passa a ser de Simão Sabrosa, informaram os encarnados através de comunicado. O dirigente assume a pasta, que até final de 2024 era de Luisão, e deixa assim a função de diretor de relações internacionais. Quer isto dizer que o ex-futebolista volta a estar junto dos relvados, passando a sentar-se no banco encarnado.



Simão assume nova pasta

Ao contrário do que habitualmente acontecia, Simão não esteve esta manhã em Nyon a propósito do sorteio da Liga dos Campeões. Foi inclusivamente o novo diretor-geral das águias, Mário Branco, quem avaliou o adversário na terceira pré-eliminatória, o Nice.

O Benfica anunciou ainda que Gonçalo Guimarães iniciou funções no cargo de diretor de imprensa.