Ronaldo fez um sprint a 32,5 km/h frente ao Newcastle: forma física de CR7 impressiona ingleses

A imprensa inglesa e os comentadores de futebol do país estão surpreendidos com a forma de Cristiano Ronaldo, que aos 36 anos mostra uma disponibilidade física impressionante. Segundo o jornal 'Daily Mail', o português fez um sprint quando marcou o segundo golo do Manchester United frente ao Newcastle (4-1), no último sábado, em que atingiu os 32,5 km/h.





Ronaldo está bem perto dos mais rápidos da Premier League, com Adam Armstrong, Adama Traore e Wilfried Zaha a registarem sprints a rondar os 35 km/h.Alan Shearer, antiga lenda do Newcastle, mostrou-se rendido à exibição do português. "Aos 36 anos, a sua energia e atitude são um exemplo para qualquer miúdo que esteja a ver."