O regresso de Ronaldo: é em Manchester que ele vai entrar (mesmo) para a história

Com Manchester a viver a Ronaldomania (medida pelas milhares de camisolas vendidas e pelo preço exorbitante dos bilhetes para o jogo de estreia), o craque português prepara-se para alcançar o Olimpo na cidade inglesa. Com 785 golos na carreira, CR7 está a 21 de ultrapassar Josef Bican e tornar-se o maior goleador da história do futebol. Uma marca que ele vai atingir, de certeza, em 2022.