O treinador português não ganha um campeonato desde 2015 e conquistou um troféu pela última vez há 1428 dias, ao vencer a Liga Europa pelo Manchester United. Esta segunda-feira, foi afastado do Tottenham, em guerra com os jogadores. Apesar da indemnização milionária, este é o quarto despedimento consecutivo.

Mourinho não ganha títulos há 4 anos: é o fim do Special One?

"Peço que não me considerem arrogante, mas sou campeão europeu e acho que sou especial". Depois de ter subido ao Olimpo com a vitória na Liga dos Campeões de 2004 pelo FC Porto, era assim que José Mourinho se apresentava no Chelsea.

Quase 17 anos depois, o treinador português tem mais uma Liga dos Campeões no currículo (pelo Inter de Milão), ganhou três Ligas inglesas (pelo Chelsea), duas Ligas italianas (Inter de Milão) e uma Liga espanhola (Real Madrid). E tem no bolso mais algumas taças, entre elas a Liga Europa de 2015, no Manchester United - estaria na altura Mourinho longe de adivinhar que este seria o último troféu conquistado até ao momento na carreira, onde soma 25 títulos.

Nestes 17 anos, Mourinho começou por ser o "Special One", mas teve várias outras alcunhas, atribuídas por ele próprio. No seu regresso ao Chelsea, dizia a 10 de junho de 2013: "Se tivesse de escolher uma alcunha para este período, seria ‘The Happy One’. Estou muito feliz".