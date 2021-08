Clube inglês vai pagar 15 milhões de euros ao longo de cinco anos, aos quais acrescem oito milhões em bónus que estão dependentes do rendimento do português em Manchester.

Ronaldo assinou com o Man. United por duas épocas, com mais uma de opção

O Manchester United revelou, esta terça-feira, a duração do contrato de Cristiano Ronaldo. O internacional português assinou um acordo válido para as próximas duas temporadas, com mais uma de opção.





Ole Gunnar Solskjaer, treinador dos red devils, já reagiu à notícia. "Faltam palavras para descrever o Cristiano. Não só é um jogador fantástico, como também uma pessoa incrível. Ter o desejo e a habilidade de jogar no topo durante um período tão longo só está ao nível de uma pessoa muito especial. Não tenho dúvidas que vai continuar a impressionar e que toda a sua experiência será essencial para os jogadores mais jovens do plantel. O regresso do Ronaldo demonstra o quão único é este clube e estou completamente fascinado com o seu retorno a casa, onde tudo começou".Recorde-se que a Juventus, emblema de onde o avançado se transferiu, também já anunciou os valores da transferência: o clube inglês vai pagar 15 milhões de euros, com esse valor a ser liquidado em cinco anos. A estes juntam-se ainda oito milhões, que estão dependentes do rendimento do craque enquanto representar os red devils.