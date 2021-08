Rúben Semedo: 'Estou inocente. Foi tudo feito pelo dinheiro'

O futebolista português Rúben Semedo voltou esta terça-feira a proclamar-se inocente no caso em que é acusado de violação de uma menor de 17 anos. À saída do tribunal onde seria ouvido por um juiz do Ministério Público da Grécia e cuja sessão foi adiada para quinta-feira, o jogador do Olympiacos disse que a queixa foi feita "por dinheiro".