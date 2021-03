Quando ser jogador de futebol implica sofrer assaltos e sequestros

Dí Maria, do PSG, viu a sua casa ser assaltada e a família sequestrada enquanto jogava. O mesmo aconteceu a Marquinhos, defesa brasileiro. Em Portugal, Otávio, do FC Porto, já foi vítima, tal como Quaresma que estava num jogo contra o Benfica.

Corria o 62.º minuto do jogo entre Paris Saint-Germain e Nantes, da 29.ª jornada do campeonato de futebol francês, quando Leonardo, diretor desportivo do PSG, desceu da tribuna até à zona do banco de suplentes do clube e falou com o treinador Mauricio Pochettino para retirar Ángel Di María, antigo jogador do Benfica, de campo. No momento, pensou-se que fosse algo relacionado com a covid-19, mas outras más notícias chegaram depois.

O caso de Dí María e Marquinhos

Di María foi substituído e informado pelo treinador argentino de que a sua casa, no subúrbio parisiense de Neuilly-sur-Seine, estaria a ser assaltada, com a mulher e os filhos sequestrados no interior. Não voltaria ao relvado para ver a sua equipa acabar por perder o jogo, por 1-2.

Mais tarde, o L’Equipe avançou que os assaltantes roubaram relógios e joias avaliados em cerca de 500.000 euros.