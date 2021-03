Braga-Benfica: o treinador mais calmo do mundo contra o ex-furioso

Depois da sofrida vitória do FC Porto em Portimão, o Sp. Braga-Benfica pode ser decisivo na luta pelo segundo lugar, que vale o acesso direto à Liga dos Campeões e um jackpot de 40 milhões de euros. De um lado estará o sempre tranquilo Carlos Carvalhal, do outro Jorge Jesus, que depois dos excessos do passado vive agora um período pacifista.