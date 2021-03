Carvalhal: o treinador mais calmo do mundo

Nas férias de verão, ia roubar morangos e derrubar as tendas do parque de campismo. Filho de um guarda-redes, com 22 anos foi para o FC Porto – mas só jogou 2 minutos. A fazer uma grande época, o treinador do Sp. Braga mantém-se sempre sereno: não grita com os jogadores e evita polémicas.

Naquela tarde de 12 de maio de 2002, Bruno China entrou a seguir ao intervalo e ao olhar para as bancadas do Estádio Nacional, cheias com 37 mil adeptos do Sporting e do Leixões, lembrou-se da conversa que tinha tido com Carlos Carvalhal quatro meses antes. "É uma história incrível", conta à SÁBADO. "Era o meu primeiro ano de sénior, por isso é normal que não fosse muito utilizado. Em janeiro, quis sair, para jogar mais, e surgiu a hipótese de o Leixões me emprestar ao Braga B. Fui lá treinar e já estava tudo acertado, mas entretanto o mister veio ter comigo e disse-me: ‘Não quero que saias, fica cá que vais ser importante. Vamos à final da Taça de Portugal e tu vais jogar no Jamor’. Nós ainda só estávamos nos oitavos, e ele já tinha essa confiança."



Com 36 anos, esta era apenas a quarta época de Carlos Carvalhal como treinador (tinha estado no Espinho e no Aves), mas iria entrar logo para a história do futebol português – foi a única vez que um clube da II Divisão B, o 3º escalão, chegou à final da Taça de Portugal. O Leixões perdeu 1-0 contra os leões, que tinham ganho o campeonato nacional, e por isso apurou-se para a Taça UEFA.



"Na final da Taça batemo-nos bem, foi um jogo equilibrado e que, com sorte, podia ter caído para nós", lembra à SÁBADO o antigo defesa Abílio Novais. "O Sporting marcou num golo do Jardel às três pancadas e um bocado fora de jogo, e eu e o Antchouet ainda atirámos uma bola à barra."