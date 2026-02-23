Benfica. Prestianni suspenso por um jogo preventivamente

O argentino vai falhar o jogo com o Real Madrid desta quarta-feira. Benfica vai recorrer da suspensão.
A UEFA anunciou que Gianluca Prestianni que ficará suspenso preventivamente por um jogo por comportamentos discriminatórios. O argentino do Benfica vai falhar o jogo com o Real Madrid desta quarta-feira. O Benfica reagiu à suspensão e afirmou que ia recorrer da decisão.
Camisola usada por Prestianni no Benfica-Real Madrid em leilãoSport Press Photo/Getty
De acordo com o comunicado do organismo máximo do futebol europeu, a decisão "não invalida qualquer decisão possa ser tomada posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e a sua respetiva apresentação aos órgãos disciplinares da UEFA". Em causa estão os alegados insultos racistas que Prestianni fez contra Vinicius Jr., do Real Madrid, durante o jogo.
O clube da Luz "lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões."
Enorme confusão no Benfica-Real: Vinícius queixou-se de insulto racista de Prestianni e jogo foi interrompido por 10 minutos