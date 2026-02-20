José Mourinho diz que tem sido difícil gerir a equipa após duelo com o Real Madrid

Treinador lembra que, mesmo assim, é importante o Benfica vencer amanhã o AVS, no campeonato.

O treinador do Benfica, José Mourinho, assumiu esta sexta-feira que tem sido difícil gerir a equipa após a derrota com o Real Madrid (1-0) para a Liga dos Campeões, num encontro marcado por um alegado insulto racista do futebolista Prestianni.



José Mourinho, treinador do Benfica Lusa

"Não posso deixar de reconhecer que a partir daquele minuto 50 até agora que não tem sido fácil gerir emocionalmente tudo o que aconteceu e continua a acontecer. Mas, há jogo amanhã (sábado), um jogo importante para as nossas ambições e é fundamental ganhar", afirmou à BTV José Mourinho.

Na terça-feira, na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Champions, o avançado brasileiro Vinicius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.

Em declarações exclusivas à televisão dos encarnados, já que não se realizou conferência de imprensa, Mourinho acabou por nunca abordar diretamente o caso, numa altura em que 'chovem' várias criticas pelo mundo fora a condenar a atitude do treinador português e do próprio Benfica, e apontou todas as atenções para o duelo de sábado com o AVS, da 23.ª jornada da I Liga.

"O AVS agora joga melhor. A equipa está melhor organizada defensivamente. Mas, se queremos continuar a olhar para cima e não para baixo, se queremos continuar a olhar para o FC Porto e Sporting e não para o Gil Vicente ou Sporting de Braga, temos de ganhar este jogo", disse o técnico de 63 anos.

Além de Prestianni, castigado, Mourinho avançou que o norueguês Aursnes também vai falhar a partida frente ao lanterna-vermelha do campeonato, mas por questões físicas.

"Ele vai ter de parar para podermos ter alguma esperança que possa jogar em Madrid. Não está em mínimas condições para ir a jogo", explicou.

O encontro entre o Benfica e o AVS, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está agendado para as 18:00 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Miguel Fonseca (AF Porto).

O Benfica segue no terceiro posto, com 52 pontos, enquanto o AVS, que vem da sua primeira vitória na I Liga (3-0 ao Estoril Praia), é último, com oito.