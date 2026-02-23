Sporting coloca à venda bilhetes para receção ao FC Porto e aplica critério de antiguidade

Clássico da 1.ª mão das meias-finais da Taça terá lugar a 3 de março em Alvalade.

Edição de 17 a 23 de fevereiro

O Sporting informou esta segunda-feira que irá colocar à venda na terça-feira os bilhetes para a receção ao FC Porto, na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. O clássico terá lugar no Estádio José Alvalade a 3 de março (às 20h45), sendo que será o reencontro entre leões e dragões após o duelo na Liga no Estádio do Dragão que terminou empatado (1-1).



De acordo com o clube leonino, os ingressos - que serão exclusivos para sócios - terão um preço que arrancará nos 9 euros. Tal como já sucedeu noutros jogos diante dos grandes em Alvalade, o Sporting implementou o critério de compra tendo por base a antinguidade dos sócios.

Nesse sentido, estes acabam por ser os critérios de venda para o duelo da 1ª mão das 'meias' da prova rainha:

Sócios há 75 anos ou mais e/ou Lion Seats sem Gamebox

24 de Fevereiro | terça-feira | 10h00 às 11h59

Sócios há 50 anos ou mais

24 de Fevereiro | terça-feira | 12h00 às 15h59

Sócios há 40 anos ou mais

24 de Fevereiro | terça-feira |16h00 às 19h59

Sócios há 30 anos ou mais

24 de Fevereiro | terça-feira | 20h00 às 11h59

Sócios há 20 anos ou mais

25 de Fevereiro | quarta-feira | 12h00 às 15h59

Sócios há 10 anos ou mais

25 de Fevereiro | quarta-feira | 16h00 às 19h59

Sócios há 5 anos ou mais

25 de Fevereiro | quarta-feira | 20h00 às 11h59

Sócios há 1 ano ou mais

26 de Fevereiro | quinta-feira | 12h00 às 15h59

Todos os Sócios com admissão até 31 de Janeiro

26 de Fevereiro | quinta-feira | a partir das 16h00