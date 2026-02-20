Benfica abre inquérito a adeptos que imitaram gestos de macaco no jogo com o Real Madrid

Águias abriram processo de averiguação interno assim que as imagens foram difundidas nas redes sociais.

O Benfica-Real Madrid ficou marcado pelo alegado insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinícius Júnior, mas também por comportamentos lamentáveis de alguns adeptos encarnados nas bancadas após o episódio entre os dois jogadores no relvado.

Ao que Record apurou, os encarnados abriram um processo de averiguação interno assim que foram difundidas, nas redes sociais, imagens de dois jovens adeptos benfiquistas a imitarem gestos de macaco na direção de Vinícius Júnior, tendo já conseguido identificar esta dupla.

Recorde-se que tanto o Benfica como o Real Madrid já anunciaram total colaboração com a UEFA na investigação sobre os incidentes de alegado racismo no encontro da primeira mão do playoff da Liga dos Campeões, que terminou com um triunfo dos merengues por 1-0.

Vinícius Júnior foi o autor do único golo da partida, que deixa o Real Madrid em vantagem na eliminatória, que será decidida na terça-feira, no Santiago Bernabéu, onde José Mourinho não poderá orientar a equipa desde o banco de suplentes depois de ter sido expulso por protestos junto do árbitro François Letexier já nos instantes finais do Benfica-Real Madrid.

A carregar o vídeo ... Enorme confusão no Benfica-Real: Vinícius queixou-se de insulto racista de Prestianni e jogo foi interrompido por 10 minutos