Argentino volta a garantir que não dirigiu insultos racistas a Vinícius Jr. durante o Benfica-Real Madrid.
Depois de negar ter dirigido insultos racistas a Vinícius Jr. durante o Benfica-Real Madrid e de ter garantido que foi "ameaçado" por jogadores dos merengues, Prestianni voltou a recorrer às redes sociais na madrugada desta quarta-feira para prestar mais esclarecimentos acerca do caso.
Prestianni: «Toda a gente a apontar-me o dedo por ter tapado a boca... Parem de inventar coisas»
"Se tanto dizem que, supostamente, dirigi um insulto racista ao Vinícius Jr., por que razão é que ninguém reagiu? Acusar os outros de algo grave não está correto, e muito menos quando não é verdade. Está toda a gente a apontar-me o dedo por ter tapado a boca com a camisola quando sabem que todos os jogadores de futebol o fazem quando falam [uns com os outros]. Parem de inventar coisas", escreveu o argentino, recorrendo sempre às imagens partilhadas pelo Benfica na conta oficial do X.
Entretanto, também o Benfica publicou uma mensagem de apoio a Prestianni: "Juntos, ao teu lado", pode ler-se.