Argentino volta a garantir que não dirigiu insultos racistas a Vinícius Jr. durante o Benfica-Real Madrid.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Depois de negar ter dirigido insultos racistas a Vinícius Jr. durante o Benfica-Real Madrid e de ter garantido que foi "ameaçado" por jogadores dos merengues, Prestianni voltou a recorrer às redes sociais na madrugada desta quarta-feira para prestar mais esclarecimentos acerca do caso.

A carregar o vídeo ... Prestianni: «Toda a gente a apontar-me o dedo por ter tapado a boca... Parem de inventar coisas»

"Se tanto dizem que, supostamente, dirigi um insulto racista ao Vinícius Jr., por que razão é que ninguém reagiu? Acusar os outros de algo grave não está correto, e muito menos quando não é verdade. Está toda a gente a apontar-me o dedo por ter tapado a boca com a camisola quando sabem que todos os jogadores de futebol o fazem quando falam [uns com os outros]. Parem de inventar coisas", escreveu o argentino, recorrendo sempre às imagens partilhadas pelo Benfica na conta oficial do X.

Entretanto, também o Benfica publicou uma mensagem de apoio a Prestianni: "Juntos, ao teu lado", pode ler-se.

Si tanto dicen que SUPUESTAMENTE yo dije un comentario racista a vinicius junior por que no reaccionó ninguno ? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. https://t.co/tx4c9Cu6Xj — gianluca (@gianlucaa_11) February 18, 2026

Y todos apuntándome con el dedo por qué me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores de fútbol se cubren la boca para hablar. No quieran inventar más. https://t.co/tx4c9Cu6Xj — gianluca (@gianlucaa_11) February 18, 2026