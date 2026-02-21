Mourinho elogia a "mensagem bonita" dos adeptos para os jogadores do Benfica: "Até eu segui o cântico"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Benfica venceu este sábado, por 3-0, na receção ao AVS SAD, na 23.ª jornada da Liga Portugal Betclic.



José Mourinho durante o Benfica-AVS Luís Manuel Neves

Em declarações no final do encontro no Estádio da Luz, José Mourinho deixou vários elogios aos seus jogadores, especialmente ao 'menino' José Neto. O treinador dos encarnados salientou "o jogo extraordinário" do jovem lateral esquerdo, sem deixar de agradecer ao público o apoio que demonstrou ao longo dos mais de 90 minutos de jogo no Estádio da Luz.

"Uma vitória merecida, contra uma equipa que vive um momento difícil, mas dentro do momento difícil vive o seu melhor momento, com melhores resultados. Uma equipa séria, que a perder por 3-0 ao intervalo, na segunda parte continua a fazer o seu jogo. É uma vitória que peca por escassa e peca por não termos metido mais intensidade na segunda parte, mas é normal pelo jogo que está a chegar. Depois, um jogo extraordinário de um miúdo de 17 anos. Somos o único clube no Mundo que coloca esta geração de campeões do Mundo a jogar. Quem viu o jogo ninguém acredita que o José Neto tem 17 anos, fez um jogo tranquilo, com confiança, contra o jogador mais rápido do AVS. Eu sei que é difícil as pessoas elogiarem o Benfica, mas elogio eu. Acho que é fantástico ter o José 90 minutos, depois o Anísio, depois o Prioste, mas o Prioste está noutro patamar. Estou muito muito contente com a confiança que lhe dei."

A resposta positiva da equipa apesar das mudanças no onze

"Quisemos ferir mas quisemos dar segurança ao nosso jogo, quisemos que o José [Neto] começasse a projetar-se e ele começou a fazê-lo mais cedo do que eu tinha pedido. O AVS compacta-se muito bem e com todas as mudanças que fizemos, a resposta da equipa foi boa."

Os elogios aos adeptos

"O público é incrível. Lindo, lindo, lindo. Aquele pessoal que começou atrás da baliza... até eu próprio segui o cântico. É uma mensagem bonita para os jogadores. A equipa luta, joga e vai ganhando pontos, no momentos de dificuldade vai à luta. Como treinador, agradeço muito ao público o carinho que dão aos rapazes."