Benfica recorre da suspensão preventiva de Prestianni

Águias lamentam decisão da UEFA e reafirmam "compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação".

O Benfica já reagiu à decisão da UEFA de suspender Prestianni preventivamente por um jogo. O clube da Luz "lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do playoff da Liga dos Campeões."



Prestianni e Vinícius Júnior no centro do 'furacão' durante o Benfica-Real Madrid Lusa/EPA

Comunicado

O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento da decisão da UEFA de aplicar uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Prestianni, no âmbito da averiguação em curso relativamente ao incidente ocorrido no jogo frente ao Real Madrid.

O Clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do Clube, como Eusébio.

