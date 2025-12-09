Sábado – Pense por si

Desporto

Presidente da FIFA acusado de violar o código de ética ao entregar Prémio da Paz a Trump

Luana Augusto
Luana Augusto 09 de dezembro de 2025 às 23:12
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

Gianni Infantino é acusado de ter violado o princípio da neutralidade política da FIFA. Episódios poderão resultar no pagamento de uma multa ou na proibição de participação em atividades relacionadas com futebol.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi acusado de violar repetidamente o princípio da neutralidade política da FIFA, devido a diversos comentários que fez sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A queixa foi apresentada na segunda-feira, no Comité de Ética da FIFA, e solicita uma investigação sobre o processo que levou Donald Trump a receber o Prémio da Paz, na passada sexta-feira, durante o sorteio do Mundial de 2026.

Infantino acusado de violar código de ética ao entregar prémio a Trump
Infantino acusado de violar código de ética ao entregar prémio a Trump Foto AP/Evan Vucci

A denúncia foi apresentada pela FairSquare, uma organização sem fins lucrativos conhecida pelo seu trabalho de defesa contra a repressão política e violações de direitos humanos contra trabalhadores imigrantes. Segundo o The Athletic, que teve acesso à queixa, a denúncia detalha quatro casos em que Gianni Infantino violou supostamente a obrigação de imparcialidade política estabelecida no artigo 15 do código de ética da FIFA: todos estão relacionados com o apoio público que o presidente da organização demonstrou a Donald Trump.

O primeiro ponto diz respeito à campanha pública de Infantino para apoiar Trump. A 9 de outubro, o presidente da FIFA falou sobre o papel de Trump no conflito em Gaza. "O presidente Donald J. Trump merece, sem dúvida, o Prémio Nobel da Paz pelas suas ações decisivas", lê-se. 

O segundo incidente ocorreu a 5 de novembro, quando Infantino participou no America Business Forum em Miami. Lá, ele defendeu o desempenho de Trump enquanto presidente dos EUA. Segundo a queixa, Infantino referiu-se ao republicano como "um amigo muito próximo".

O terceiro ponto diz respeito ao sorteio do Mundial de 2026, que ocorreu na passada sexta-feira, 5 de dezembro. A FairSquare alega que o vídeo em que a FIFA apresentou Trump como o vencedor do Prémio da Paz resultou na reprodução de narrativas por parte do norte-americano e da Casa Branca, e nas quais Trump é visto como alguém capaz de encerrar conflitos armados.

Ainda na fase do sorteio, o presidente da FIFA dirigiu-se a Trump ao dizer: "Isto é o que esperamos de um líder. O senhor certamente merece o Prémio da Paz da FIFA pelo seu trabalho e pelo que conquistou à sua maneira. Pode sempre contar com o meu apoio."

Por fim, o quarto incidente diz respeito a um breve vídeo que Infantino publicou na sua conta de Instagram a 20 de janeiro deste ano, no qual agradeceu a Trump pelo convite para o comício. Segundo a FairSquare, o vídeo termina com a frase: "Juntos não só tornaremos a América grande novamente, mas o mundo inteiro".

O documento cita ainda revelações do The Athletic, que indicam que nem o Conselho da FIFA nem os vice-presidentes foram consultados sobre a atribuição deste prémio, nem foram informados nos critérios de seleção.

Entre as sanções previstas pela FIFA para violações das suas regras estão multas ou até mesmo a proibição temporária ou total de participação em atividades relacionadas com futebol.

Artigos Relacionados
Tópicos Futebol Ética Política Donald Trump FIFA Gianni Infantino Estados Unidos Casa Branca Faixa de Gaza América
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Presidente da FIFA acusado de violar o código de ética ao entregar Prémio da Paz a Trump