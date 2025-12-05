Sábado – Pense por si

Donald Trump recebe Prémio da Paz da FIFA

Correio da Manhã 05 de dezembro de 2025 às 17:51
Atribuição do galardão aconteceu durante a cerimónia para o sorteio do Mundial 2026.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu, esta sexta-feira, o Prémio da Paz da FIFA. A atribuição do galardão aconteceu durante a cerimónia para o sorteio do Mundial 2026.

O prémio foi entregue diretamente pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino. O presidente dos EUA recebeu uma medalha e um certificado onde estão elencadas as razões pelas quais o prémio lhe foi atribuído. "No reconhecimento das suas ações para promover a paz e a união em todo o mundo", disse Gianni Infantino, antes de enumerar vários acordos de paz em que Trump teve influência.

Ao receber o prémio, Donald Trump disse que receber o prémio "é uma das maiores honras da sua vida". Trumo aproveitou também para falar do recorde de venda de bilhetes e felicitou o presidente da FIFA. Agradeceu ainda à sua família e à mulher, Melania Trump, e a alguns líderes internacionais presentes no evento. 

O "Prémio FIFA pela Paz - O Futebol Une o Mundo" foi criado este ano e a criação foi anunciada em novembro. "Num mundo cada vez mais instável e dividido, é fundamental reconhecer a contribuição extraordinária daqueles que trabalham para pôr fim aos conflitos e unir as pessoas num espírito de paz", afirmou Gianni Infantino, aquando da criação do prémio.

Donald Trump recebe Prémio da Paz da FIFA