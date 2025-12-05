Sábado – Pense por si

05 de dezembro de 2025 às 19:42

Donald Trump recebe Prémio da Paz da FIFA

Durante o sorteio do Mundial 2026, a FIFA atribuiu ao presidente dos Estados Unidos o Prémio da Paz, justificando a distinção do republicano pelas ações de promoção "da paz e a união em todo o mundo"

