Portugal vence a Nigéria no último teste antes do Mundial

A Seleção Nacional venceu esta quarta-feira a Nigéria por 2-1, neste que é o último teste antes do Mundial de futebol, que arranca já na quinta-feira nos Estados Unidos, México e Canadá.
Portugal vence a Nigéria no último teste antes do MundialPedro Castanheira e Cunha
Pedro Neto abriu o marcador e fez o 1-0 aos 22 minutos. Adams, da Nigéria, marcou praticamente logo a seguir, aos 37 minutos, fazendo assim o 1-1. O empate manteve-se durante grande parte da partida, mas eis que aos 74 minutos Francisco Conceição deu vantagem à seleção ao fazer o 2-1.
O jogo, que é o último antes do Mundial, começou pelas 20h45 e decorreu em Leiria. Quem esteve fora da partida foi Rafael Leão.
O jogador luso foi expulso no passado sábado depois de se ter envolvido num confronto com o jogador Iván Román do Chile, que envolveu empurrões. À semelhança de Rafael Leão, também Iván Román acabou expulso. A partida contra o Chile terminou 2-1.
Com estas duas vitórias Portugal ruma agora em direção ao Mundial, que arranca já amanhã. A primeira partida irá colocar México e África do Sul frente-a-frente. Portugal, que também irá participar nessa competição, onde irá defrontar a República Democrática do Congo no dia 17 de junho, pelas 18h.
A equipa das quinas vai ainda jogar contra o Uzbequistão a 23 de junho, numa partida que arranca também às 18h, e contra a Colômbia às 00h30 de 28 de junho.